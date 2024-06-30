Алина Загитова ответила на вопрос, хотела бы она сняться в кино

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, не хотела ли она сняться в кино.

«Давно такие мысли приходили мне в голову. Но пока не было сюжета фильма или сериала, который бы мне понравился. Если будет классное предложение, я только «за». Герой мне должен быть близок по духу, жизненной позиции. Возможно, в какой-нибудь комедии, мне самой очень они нравятся.

В последнее время мне нравятся фильмы с внутренней историей, чтобы можно было покопаться, поразмыслить. «1+1», «Зеленая книга», «Остров проклятых». Но не вечером, потому что можно себя загнать, это как на один вопрос отвечаешь, идёт второй вопрос и так далее», — приводит слова спортсменки «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

Напомним, в июне Загитова успешно окончила учёбу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика». Она защитила дипломную работу на отлично.

В 2019 году фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.