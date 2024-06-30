Новая произвольная программа Елены Костылевой поставлена под композицию Ванессы Мэй

Новая произвольная программа российской фигуристки Елены Костылевой поставлена под композицию Toccata and Fugue in D Minor британской скрипачки и композитора Ванессы Мэй. Об этом сообщает фан-группа спортсменки. Также известно, что постановщиком программы стал Никита Михайлов.

Напомним, Елена Костылева, перешла из школы «Москвич» в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, где выиграла первые официальные соревнования в новом тренерском штабе. На первенстве России старшего возраста спортсменка по сумме двух программ набрала 218,40 балла.

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