«Это было не обоюдное решение». Шинкаренко подтвердила распад дуэта с Ангелополом

Фигуристка Александра Шинкаренко, выступающая в танцах на льду в паре с Валерием Ангелополом, подтвердила распад дуэта и заявила, что это было не обоюдное решение.

«Красивая могла бы получиться история. Мне безумно жаль, что ситуация повернулась именно так и всё вот так быстро закончилось. Распад дуэта не был обоюдным решением, это стало для меня абсолютным шоком. Валера предложил мне встать в пару в один из самых сложных периодов моей жизни, я поверила его горящим глазам и желанию доказать миру, на что он ещё способен. Но во время работы начали возникать трудности, к которым он оказался не готов. Я в нас верила и была готова бороться до конца. Я ни в коем случае не собираюсь сдаваться, буду идти дальше, каким бы сложным ни был путь. Спорт жестокая штука, всякое бывает», — написала Шинкаренко в социальных сетях.

17-летняя Шинкаренко и 20-летний Ангелопол начали совместную деятельность в январе в академии Плющенко.Для Валерия Ангелопола это третий распад дуэта с августа 2023 года.