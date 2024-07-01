«Ты очень отважная». Ангелопол прокомментировал распад дуэта с Шинкаренко

Фигурист Валерий Ангелопол, выступавший в танцевальном дуэте с Александрой Шинкаренко, прокомментировал распад пары.

«Дорогая Саша, мне очень жаль, что не сложилось. Я правда благодарен тебе за то, что ты появилась в моей жизни. Ты замечательная и крутая! Я знаю, у тебя обязательно всё будет! Спасибо тебе за твою смелость, ты ведь не побоялась встать со мной в пару, несмотря на все рассказы обо мне и сложности!

Ты очень отважная! Но трудности оказались сильнее, чем мы задумали. И кто бы что ни говорил, сейчас я не в силах это изменить. Меньше всего на свете я бы хотел навредить тебе и твоей карьере. Иногда, чтобы сохранить что-то, надо просто отойти в сторону и не мешать. Кто-то скажет — надо было думать раньше!

Возможно. Но иногда желание и отвага пересиливают все преграды. Жаль, что в этот раз не получилось.

Слишком сильны были обстоятельства. Мы действительно очень старались.

P.S. Друзья, мы не ссорились, это чистая правда. Антропометрия, травмы, контракты ни при чём. Я понимаю, что прошлый год и скандалы сильно сформировали определённое мнение, но в данной ситуации это не имеет никакого отношения. Спасибо тем, кто понимает и поддерживает», — написал фигурист в социальных сетях.

Ранее Александра Шинкаренко подтвердила слухи о распаде танцевального дуэта с Валерием Ангелополом и заявила, что это было не обоюдное решение.

17-летняя Шинкаренко и 20-летний Ангелопол начали совместную деятельность в январе в академии Плющенко. Для Валерия Ангелопола это третий распад дуэта с августа 2023 года.