Алина Загитова анонсировала своё ледовое шоу

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова анонсировала своё собственное ледовое шоу «Хранители времени». Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Оно пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

Также известно, что в скором времени Загитова планирует открыть собственную школу фигурного катания. Проект сейчас находится в разработке, но сама фигуристка и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов уже пришли к согласию.

Объект расположится на улице Портовой. На сегодня сформировано техническое задание. В школе, кроме самой ледовой арены, планируется также расположить залы для хореографии и тренировок, кафе, раздевалки и зал для пресс-конференций.

Напомним, Загитова сейчас задействована только в ледовых шоу, является телеведущей, но об официальном завершении карьеры в спорте она не объявляла.