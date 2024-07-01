Загитова, Трусова и Медведева встретятся с фанатами в «Лужниках»

Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Евгения Медведева встретятся с фанатами в «Лужниках» на Дне московского спорта, который пройдёт 6 июля. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Фан-встреча будет длиться целых четыре с половиной часа — с 12:00 до 16:00.

В рамках проведения мероприятия будут выстроены 20 тематических площадок по популярным видам спорта – стритболу, стретчингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и сборке кубика Рубика.

Напомним, все три фигуристки являлись участницами Олимпийских игр — Медведева и Трусова завоевали серебряные медали в 2018 и 2022 году соответсвенно, а Загитова в 2018 году становилась чемпионкой Олипийских игр в женском одиночном катании.