Софья Самоделкина примет участие в чемпионате Казахстана

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, дебютирует в национальном первенстве, которое состоится в Караганде с 15 по 18 июля. На соревнованиях Самоделкина будет представлять Астану.

«Она официально получила клиренс-сертификат от Международной федерации фигурного катания», — приводит слова президента Федерации фигурного катания Астаны Эльмиры Тургановой Tengri Sport.

Отметим, что в сентябре 2023 года Самоделкина перешла под руководство Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 фигуристка перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, но из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как с трудом выполняла элементы ультра-си.

В августе 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское. С нового сезона она планирует выступать за сборную этого государства, в том числе на международных соревнованиях.