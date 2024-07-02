ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Егор Крид отреагировал на слухи о романе c Алиной Загитовой

Егор Крид отреагировал на слухи о романе c Алиной Загитовой
Комментарии

Известный российский исполнитель Егор Крид отреагировал на слухи о романе с Олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании 22-летней российской фигуристкой Алиной Загитовой.

«Мне приписывают роман с Загитовой? Это очевидно, мне кажется. Всегда, когда появляется девушка, которая ещё не была в моём окружении, с ней приписывают роман. Я свободен. Она активно общалась с моими родителями? Не активно, почему. Я ее познакомил на моем дне рождении. Она просто была на вип-ложе, там же, где были мои родители. Но она суперклассная девочка», — сказал Крид.

Ранее Алина Загитова опубликовала фотографию с вечеринки в честь дня рождения Егора Крида, на которой была запечатлена с именинником.

Материалы по теме
Фото
Загитова опубликовала совместное фото с Егором Кридом

Алина Загитова делает уроки на пляже

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android