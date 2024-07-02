Егор Крид отреагировал на слухи о романе c Алиной Загитовой

Известный российский исполнитель Егор Крид отреагировал на слухи о романе с Олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании 22-летней российской фигуристкой Алиной Загитовой.

«Мне приписывают роман с Загитовой? Это очевидно, мне кажется. Всегда, когда появляется девушка, которая ещё не была в моём окружении, с ней приписывают роман. Я свободен. Она активно общалась с моими родителями? Не активно, почему. Я ее познакомил на моем дне рождении. Она просто была на вип-ложе, там же, где были мои родители. Но она суперклассная девочка», — сказал Крид.

Ранее Алина Загитова опубликовала фотографию с вечеринки в честь дня рождения Егора Крида, на которой была запечатлена с именинником.

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