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Российские и белорусские фигуристы получили квоты для участия в юниорском Гран-при ISU

Российские и белорусские фигуристы получили квоты для участия в юниорском Гран-при ISU
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Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты российским и белорусским фигуристам для участия в соревнованиях в рамках юниорского Гран-при. Об этом стало известно накануне, 1 июля.

Фигуристам из России и Беларуси предоставили по одному месту в женском и мужском катании, на двух этапах из семи в танцах на льду и трёх этапах из четырёх в парном катании. Такое распределение мест произошло по итогам юниорского чемпионата мира 2024 года. Отметим, что для начала спортсменам необходимо получить допуск от ISU.

Ранее ISU опубликовал рейтинг фигуристов. Отметим, что все российские спортсмены, ранее включённые в него, выпали из рейтинга в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных соревнованиях за последние два года. Никто из россиян не соответствует нужным критериям из-за отстранения от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

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