ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно имя свидетельницы на свадьбе Трусовой и Игнатова

Стало известно имя свидетельницы на свадьбе Трусовой и Игнатова
Софья Самоделкина
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина станет свидетельницей на свадьбе российских фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Думаю, да. Хотя пока Саша с Макаром только всё организовывают и ничего ещё не решили», — приводит слова Самоделкиной «РИА Новости Спорт».

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России в одиночном катании 20-летняя Александра Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов подали заявление о бракосочетании в ЗАГС. Всё началось с того, что Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречаются меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Материалы по теме
Российские и белорусские фигуристы получили квоты для участия в юниорском Гран-при ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android