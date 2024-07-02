Стало известно имя свидетельницы на свадьбе Трусовой и Игнатова

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина станет свидетельницей на свадьбе российских фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Думаю, да. Хотя пока Саша с Макаром только всё организовывают и ничего ещё не решили», — приводит слова Самоделкиной «РИА Новости Спорт».

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России в одиночном катании 20-летняя Александра Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов подали заявление о бракосочетании в ЗАГС. Всё началось с того, что Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречаются меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.