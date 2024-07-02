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Навка — о шоу Загитовой: даже не знаю, что ей посоветовать

Навка — о шоу Загитовой: даже не знаю, что ей посоветовать
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала создание авторского ледового шоу Алины Загитовой.

«Прекрасно отношусь к тому, что у Алины Загитовой будет ледовое шоу. Почему бы и нет? Но даже не знаю, что ей посоветовать в этом сложном деле. Не знаю, в какой роли она будет выступать в шоу: продюсер или режиссёр. Но главное, если человек любит профессию и отдаётся на все 100%, то ничего плохого в таких начинаниях нет. Считаю, каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий — вся жизнь впереди», — сказала Навка Sport24.

Ранее в собственном телеграм-канале олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова анонсировала своё собственное ледовое шоу «Хранители времени». Оно пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

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