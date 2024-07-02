Загитова, Трусова, Медведева и Ягудин выступят на фестивале фигурного катания в Лужниках

6 июля в рамках Дня Московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, пройдёт фестиваль фигурного катания, в котором примут участие ведущие фигуристы России. Зрители смогут насладиться показательными номерами Алины Загитовой, Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Алексея Ягудина, Аделии Петросян, Софьи Акатьевой, Майи Хромых, Алисы Двоеглазовой, Маргариты Базылюк, Андрея Мозалёва, Даниила Самсонова, Арсения Федотова, а также пар Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева.

Кроме того, в фестивале примут участие юные спортсмены, выступавшие на «Битве школ» — командном юношеском турнире по фигурному катанию среди фигуристов в возрасте от шести до 12 лет, организованном Департаментом спорта города Москвы.

«Это уже не первое моё участие в Дне Московского спорта, — сказала Алина Загитова. — Благодаря этому празднику мне удалось попробовать себя в разных амплуа, но в этом году я решила вернуться к классике. Буду ждать всех зрителей на фестивале фигурного катания, обязательно приходите со своими близкими, ведь, как известно, нет ничего важнее семьи».

Фестиваль пройдёт на Малой спортивной арене комплекса «Лужники» сразу после открытого мастер-класса под руководством легендарного тренера Этери Тутберидзе. Время проведения мероприятия – с 13:30 до 15:00. Вход для зрителей свободный, предварительная регистрация не требуется.

В рамках Дня Московского спорта на территории «Лужников» появятся более 20 тематических спортивных площадок, посвящённых экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, паркуру, воркауту, фигурному катанию и рыболовному спорту. Гости мероприятия смогут принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за ходом турниров и насладиться показательными выступлениями именитых атлетов, а также пообщаться с ними в рамках фан-встреч.

В 2024 году День Московского спорта посвящён Году семьи. Для самых юных посетителей будут организованы мастер-классы, творческие и спортивные активности.

День Московского спорта начнется в 11:00.

Все активности для гостей будут бесплатными. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация. Все подробности на сайте.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителями пресс-службы мероприятия: mossport@greative.pro.