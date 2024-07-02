ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева – о занятиях боксом: когда думала, что станешь принцессой, но судьба решила иначе

Валиева – о занятиях боксом: когда думала, что станешь принцессой, но судьба решила иначе
Аудио-версия:
Комментарии

18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором запечатлено её занятие боксом. В кадре Валиева в перчатках бьёт по боксёрской груше.

«POV: когда думала, что станешь фигуристкой-принцессой, но характер и судьба решили по-другому», — подписала ролик Валиева.

Напомним, после того, как Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил (в её организме были обнаружены следы триметазидина, который может улучшать выносливость), она не имеет право посещать тренировки в государственных заведениях (где работает Тутберидзе). Сейчас она занимается развитием своей карьеры вне спорта, в частности, появляется в роли ведущей различных мероприятий и шоу.

Материалы по теме
Новый шедевр от Глейхенгауза или провал? Разбираем самую трендовую программу сезона
Новый шедевр от Глейхенгауза или провал? Разбираем самую трендовую программу сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android