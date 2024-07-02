Валиева – о занятиях боксом: когда думала, что станешь принцессой, но судьба решила иначе

18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором запечатлено её занятие боксом. В кадре Валиева в перчатках бьёт по боксёрской груше.

«POV: когда думала, что станешь фигуристкой-принцессой, но характер и судьба решили по-другому», — подписала ролик Валиева.

Напомним, после того, как Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил (в её организме были обнаружены следы триметазидина, который может улучшать выносливость), она не имеет право посещать тренировки в государственных заведениях (где работает Тутберидзе). Сейчас она занимается развитием своей карьеры вне спорта, в частности, появляется в роли ведущей различных мероприятий и шоу.