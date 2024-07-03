«Никогда не стремился быть звездой соцсетей». Игнатов — о шумихе из-за свадьбы с Трусовой

Серебряный призёр чемпионата России в мужском одиночном катании Макар Игнатов рассказал, что не обращает внимания на шумиху вокруг предстоящей свадьбы с вице-чемпионкой Олимпийских игр Александрой Трусовой.

«Стараюсь не обращать внимания на различные посты и комментарии. Никогда не стремился быть звездой соцсетей, и сегодняшняя шумиха проходит фоном и на работу не влияет. Всё, что мы с Сашей считаем нужным, сами рассказываем. В том числе и о предстоящей свадьбе», — приводит слова Игнатова «РИА Новости».

В июне 20-летняя Александра Трусова и 24-летний Макар Игнатов подали заявление о бракосочетании в ЗАГС. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.