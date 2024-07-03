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Бережная — о Валиевой: невозможно дисквалифицировать её талант

Бережная — о Валиевой: невозможно дисквалифицировать её талант
Камила Валиева
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Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная прокомментировала отстранение CAS российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Сейчас уже много времени прошло, острота ситуации и эмоций спали. Для меня ясно, что Камила уже везде выступила, всё показала. Мы увидели её прекрасные возможности, радовались за неё, и круче её выступлений четырёх последних лет мало что может быть. Да, её результаты аннулировали, но не аннулировали ни наши впечатления, ни её талант. Это дисквалифицировать невозможно», – приводит слова Бережной «Спорт день за днём».

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.

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