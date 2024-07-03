Бережная: когда наши не участвуют, забываю о существовании соревнований

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Елена Бережная рассказала, что не смотрит соревнования без российских фигуристов.

– Смотрите ли вы международные соревнования без участия российских фигуристов? Если да, то за кем следите?

– Нет, не слежу. Когда наши не участвуют, я вообще забываю о существовании этих соревнований. Результаты узнаю потом из новостей. Специально смотрела только на Илью Малинина, этого русского американца. У меня настолько много своей работы, что мне и некогда выискивать в интернете трансляции или записи соревнований, где даже наших нет, – приводит слова Бережной «Спорт день за днём».

Российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях под эгидой ISU с февраля 2022 года.