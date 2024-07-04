Валерий Ангелопол подтвердил, что продолжит кататься после распада пары с Шинкаренко

Фигурист Валерий Ангелопол высказался о своей карьере после распада пары с Александрой Шинкаренко.

«Дорогие друзья, я знаю, что, как всегда, навёл шороху в очередной раз. Спасибо, что переживаете за меня! Я понимаю, что у всех возникает много вопросов: буду ли я продолжать кататься, сохранилась ли мотивация и останусь ли я в штабе? Конечно, мотивация сохранилась! Я выхожу на лёд и продолжаю ежедневные тренировки.

Спасибо большое за эту возможность Евгению Викторовичу и Яне Александровне. И отдельно — спасибо Наталье Владимировне Линичук. А также всем специалистам «Ангелов Плющенко».

Наталья Владимировна, знаю, что со мной бывает непросто, это правда. И иногда по различным причинам нам не удаётся найти общий язык. В этом, безусловно, есть и моя вина. Тем не менее я очень уважаю Вас и благодарю за тот бесценный опыт, что Вы мне передаёте.

Я сделаю всё, что необходимо для того, чтобы продолжать кататься. Всё, что от меня зависит и требуется», — написал Ангелопол в своих соцсетях.

17-летняя Шинкаренко и 20-летний Ангелопол начали совместную деятельность в январе в академии Плющенко. Для Валерия Ангелопола это третий распад дуэта с августа 2023 года.