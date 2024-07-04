ISU включил россиян в списки судей соревнований в шорт-треке и конькобежном спорте

Международный союз конькобежцев (ISU) включил представителей России в списки судей и стартеров международных соревнований по шорт‑треку и конькобежному спорту на сезон‑2024/2025. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

При этом ISU подчёркивает, что официальные лица Союза конькобежцев России и Белорусского союза конькобежцев не могут быть приглашены, назначены и допущены к участию в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой ISU по решению организации. Окончательные списки на сезон будут утверждены организацией и вступят в силу с 1 августа 2024 года.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты российским и белорусским фигуристам для участия в соревнованиях в рамках юниорского Гран-при. Напомним, совет ISU 1 марта 2022 года отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне 2023 года совет ISU оставил в силе это решение.