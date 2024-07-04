Участница шоу «Голос. Дети» оценила музыкальное творчество Александры Трусовой

Бывшая фигуристка, участница шоу «Голос. Дети», певица и актриса Алиса Трифонова оценила музыкальное творчество вице-чемпионки Олимпийских игр Александры Трусовой.

— Я видела, что ты выкладывала видео с этой вечеринки, и ты его очень забавно подписала, что в другой жизни ты могла бы стать известной фигуристкой, а Саша Трусова — крутой певицей. Саша как раз выпускала свои песни, ты следила за её творчеством?

— Конечно, я следила. Я очень уважаю, что она пробует себя как в вокале, так и в танцах. Я очень поддерживаю её желание стараться развиваться во многих сферах. Это очень круто! Когда человек творческий, ему нравится многое. И то, что она воплощает — это очень круто. Как фигуристка я, конечно, тоже ей восхищалась, потому что Саша — это нереально крутой спортсмен. Я восхищаюсь её достижениями, её упорством, старанием, трудолюбием. Она очень крутая! Ещё рыжий цвет волос нас очень роднит. Получилось так, что вышел «Голос», и где-то через год Саша покрасилась в рыжий. Родители любят шутить, что Саша меня на «Голосе» увидела и решила покраситься (смеётся), — сказала Трифонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.