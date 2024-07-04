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Александра Трусова планирует выступить в контрольных прокатах сборной России

Александра Трусова планирует выступить в контрольных прокатах сборной России
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По информации источника, окончательное решение относительно выступлений 20-летней фигуристки на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позднее по результатам летней подготовки.

Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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