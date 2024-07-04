«Много всего Егор дал». Бывшая фигуристка — о влиянии Крида на её музыкальную карьеру

Бывшая фигуристка, участница шоу «Голос. Дети» 16-летняя Алиса Трифонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответила на вопрос о влиянии Егора Крида на её музыкальную карьеру.

— Если возвращаться к «Голосу», то ты и правда произвела фурор в свой сезон, к тебе повернулись все наставники. Почему ты выбрала именно Егора Крида, какими качествами он тебя привлёк?

— Мы даже с семьёй недавно говорили о том, почему же я всё-таки выбрала Крида и как хорошо, что что-то подсказало мне его выбрать. Сейчас из всех трёх наставников, которые были в моём сезоне, наибольший фидбэк идёт от Егора. Не знаю, почему в тот момент я выбрала именно его… Меня впечатлили его слова, его подача, его настроение, когда он говорил мне добрые слова. И я решила пойти к нему. Наверное, сердце подсказало. И очень удачно. Много всего Егор дал. Мы выступали и на его сольных концертах — он часто зовёт свою команду с ним выступить. Конечно, это классные эмоции, классный опыт. И свои новые песни я выпускаю через его лейбл, это тоже очень круто, я получаю большую отдачу.

Алиса Трифонова прошла в финал восьмого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале в дополнительном этапе, в рамках которого финалистов выбирали зрители путём голосования.