Бывшая фигуристка: Анна Царёва приезжала ко мне на «Голос», была в группе поддержки

Бывшая фигуристка, участница шоу «Голос. Дети», певица и актриса Алиса Трифонова рассказала о поддержке со стороны тренера Анны Царёвой.

«Что Анна Владимировна, что Мария Александровна — наш хореограф, всегда очень уважали и ценили то, что я развиваюсь не только в фигурном катании, но и в музыке. Анна Владимировна даже приезжала ко мне на «Голос», была в группе поддержки, это было особенно важно для меня, потому что её мнение авторитетно для меня. То, что она приехала меня поддержать, это было очень ценно и приятно. Мария Александровна тоже меня поддерживала. В день «Слепых прослушиваний» я в шесть утра пришла на тренировку, у нас была хореография, и она меня наставляла, говорила мне пожелания, чтобы я была сильной, спину ровно держала на сцене (улыбается). Я вспоминаю о своих тренерах с открытой, тёплой душой, очень им благодарна. Их отношение всегда было очень позитивное, они всегда шли навстречу», — сказала Трифонова с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.