Участница «Голос. Дети»: продолжаю восхищаться Майей Хромых

Бывшая фигуристка, участница шоу «Голос. Дети» 16-летняя Алиса Трифонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказала, кто её вдохновляет в фигурном катании.

— Есть ли люди, которые тебя вдохновляют в фигурном катании?

— Безусловно, это Саша Трусова. Я внимательно следила за Олимпийскими играми, все наши девочки были безумно классными. Конечно, Майей я восхищалась, когда была в спорте, и сейчас продолжаю восхищаться. Она огромная молодец! Она мне многое рассказывает, как у них построен тренировочный процесс, и это, конечно, колоссальная работа. Спортсмены все огромные труженики. Некоторые «диванные критики» любят порой оскорблять спортсменов, но я считаю, что даже те, кто где-то недожимает, те, у кого бывают неудачи, всё равно огромные молодцы, потому что за этим стоит огромная работа. Лёд — это часто такая лотерея! Если человек выходит на соревнования, то за этим уже стоит большая работа. Я восхищаюсь всеми спортсменами, потому что нужна огромная сила воли, чтобы вообще оставаться в спорте и продолжать работать.

Алиса Трифонова прошла в финал восьмого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале в дополнительном этапе, в рамках которого финалистов выбирали зрители путём голосования.