Бывшая фигуристка: Евровидение — это один из проектов, на который круто бы было попасть

Бывшая фигуристка, участница шоу «Голос. Дети» 16-летняя Алиса Трифонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответила на вопрос о возможном участии в Евровидении.

— У тебя была мечта попасть на Евровидение, ты даже участвовала в отборе на детское Евровидение. Сейчас ты ещё хочешь выступить на этом конкурсе?

— Я бы не сказала, что это моя мечта номер один, но Евровидение — это, конечно, один из проектов, на который круто бы было попасть. Но это было круто в то время, когда я и пробовалась туда — несколько лет назад. Когда выступали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, всё было очень красиво. Сейчас я не очень рада тому, что происходит на Евровидении — я говорю больше про взрослое, а не про детское, на детском пока всё спокойно. А на взрослом… Это уже не про вокал стало, а про странные, скажем так, номера. Но в своё время я ходила на кастинги, проходила в полуфинал и это был один из проектов, который стоял на моём пути. Конечно, было бы круто попасть, но этого не случилось, и я не горюю из-за этого. Мой путь продолжается, я пишу свои песни и выпускаю их, развиваюсь в их написании.

Алиса Трифонова прошла в финал восьмого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале в дополнительном этапе, в рамках которого финалистов выбирали зрители путём голосования.