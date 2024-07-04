Участница «Голос. Дети»: стоило мне уйти из спорта, чтобы встретить Тутберидзе и Хромых

Бывшая фигуристка, участница шоу «Голос. Дети», певица и актриса Алиса Трифонова рассказала, сожалела ли, что ушла из фигурного катания.

— Были ли у тебя когда-нибудь сожаления, что ты ушла из фигурного катания?

— За эти три года, которые я нахожусь вне спорта, судьба меня постоянно возвращает в фигурное катание. Осенью, после того сезона, когда я ушла, меня утвердили на рекламу, которая была связана с фигурным катанием. Стоило мне уйти из спорта, чтобы встретиться с Этери Тутберидзе и Майей Хромых (улыбается). Мы познакомились на съёмках этой рекламы, там я снималась в одном кадре с Этери, а Майя была моим дублёром — она прыгала четверной прыжок. Я в этой рекламе снималась как актриса, а не как фигуристка. Это было очень интересно — пересечение миров.

Сейчас мы продолжаем общаться с Майей Хромых, мы дружим, ходили друг к другу на дни рождения. Во время того, как я занималась фигурным катанием и ещё не была лично знакома с Майей, я училась по её вращениям, брала какие-то фишки. А она недавно рассказывала, что, когда я выступала на «Голосе», они в семье случайно включили телевизор и увидели там меня, увидели, что меня поддерживает Анна Царёва — Майя у неё тоже занималась раньше, но мы не пересеклись. Это её очень удивило, и она меня запомнила. То есть мы заочно знали друг друга, но лично познакомились спустя несколько лет, — сказала Трифонова с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.