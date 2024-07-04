Участница «Голос. Дети»: хейт после ОИ дал Трусовой огромный всплеск популярности

Бывшая фигуристка, участница шоу «Голос. Дети», певица и актриса Алиса Трифонова сравнила уровень хейта в шоу-бизнесе и в спорте.

— В спорте, особенно в фигурном катании, часто встречаются токсичные фанаты. Шоу-бизнес в этом плане тоже бывает жестоким. Можешь сравнить, где больше общественного давления: в спорте или в шоу-бизнесе?

— Я думаю, во всех сферах довольно сложно сталкиваться с критикой. Лично у меня было много хейта после проекта «Голос. Уже не дети». У меня получился достаточно скандальный выпуск, многие говорили, что я очень злая, агрессивная. Но я на самом деле не такой человек, я всегда стараюсь быть доброй со всеми. Я всегда люблю по-честному. Хейт был и во время восьмого «Голоса». Но я к этому уже привыкла и не принимаю на свой счёт, потому что я осознаю, какие люди это пишут: чаще всего это люди, которые сами ничего не добились и просто сидят в соцсетях и выливают свой негатив. Если человек сам чего-то добился, проделал какую-то работу, то он понимает, что за этим стоит труд и у него не будет желания писать что-то плохое. Так что я к хейту очень спокойно отношусь, есть популярная фраза «хейт — это просто мой пиар», и это правда так. Чем больше пишут хейта, тем больше ты продвигаешься, тем больше появится людей, которые узнают о твоём творчестве и полюбят тебя с позитивной стороны. В процентном соотношении будет больше людей, которые тебя любят. Так что хейт это даже хорошо.

Много хейта было в сторону Саши Трусовой после Олимпийских игр. На мой взгляд, это дало ей огромный всплеск популярности, очень много людей её узнали. Это, наоборот, круто. Я понимаю, что ей трудно было пережить этот период, но у неё были свои причины на такую реакцию — она не достигла своей цели в тот момент. Но она всё равно большая молодец, ведь она выполнила пять четверных на Олимпийских играх, — сказала Трифонова с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.