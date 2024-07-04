В РУСАДА за май не проверили ни одного российского фигуриста на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае не тестировало фигуристов на допинг. Об этом стало известно из материалов РУСАДА.

С января по апрель 2024 года РУСАДА проверило на допинг 59 фигуристов. В этот список вошли Дмитрий Алиев, Маргарита Базылюк (дважды), Александра Бойкова, Иван Букин (дважды), Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Александр Галлямов, Майя Хромых, Марк Кондратюк (дважды), Елена Костылева, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Андрей Мозалёв, Аделия Петросян, Екатерина Рыбакова, Анна Щербакова, Влада Селиванова, Евгений Семененко (дважды), Ксения Синицына, Александра Степанова (дважды) и другие фигуристы.

Ранее в РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в США требований ВАДА.