Трусова заявила, что Николаев, который дал комментарий по карьере, не является её агентом

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, что Алексей Николаев, который заявлял о возобновлении карьеры спортсменки, не является её агентом.

«Алексей Николаев не является моим агентом!» — написала Трусова в социальных сетях.

«Решение возобновить карьеру показывает её непреклонную волю добиться поставленных целей — признания на международном уровне. Рад, что она готова продолжить свою карьеру в спорте», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).