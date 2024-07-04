«У нас действующее соглашение». Николаев прокомментировал заявление Трусовой

Алексей Николаев, который заявлял о возобновлении карьеры серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой, рассказал, что у них со спортсменкой действующее соглашение.

«У нас с Сашей действующее соглашение. Но если она считает иначе – её право», – приводит слова Николаева «Рок-н-Спорт».

Ранее Николаев рассказал, что рад возвращению Трусовой в профессиональный спорт, однако фигуристка в социальных сетях написала, что Алексей Николаев не является её агентом. Также стало известно, что Александра планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).