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Татьяна Тарасова отреагировала на возможное возобновление карьеры Александры Трусовой

Татьяна Тарасова отреагировала на возможное возобновление карьеры Александры Трусовой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о возможном возвращении вице-чемпионки Олимпийских игр Александры Трусовой на лёд. Ранее бывший агент фигуристки Алексей Николаев сообщил о возобновлении её карьеры.

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«Очень рада тому, что Саша возобновила спортивную карьеру. Это очень хорошая новость. Будет прекрасно, если она действительно выйдет на лёд международных соревнований, когда нас допустят. Желаю ей только удачи», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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