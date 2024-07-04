Татьяна Тарасова отреагировала на возможное возобновление карьеры Александры Трусовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о возможном возвращении вице-чемпионки Олимпийских игр Александры Трусовой на лёд. Ранее бывший агент фигуристки Алексей Николаев сообщил о возобновлении её карьеры.

«Очень рада тому, что Саша возобновила спортивную карьеру. Это очень хорошая новость. Будет прекрасно, если она действительно выйдет на лёд международных соревнований, когда нас допустят. Желаю ей только удачи», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.