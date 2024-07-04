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«В дальнейшем мы не будем сотрудничать». Николаев — о работе с Александрой Трусовой

«В дальнейшем мы не будем сотрудничать». Николаев — о работе с Александрой Трусовой
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Агент Алексей Николаев заявил, что прекращает сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александрой Трусовой.

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Трусова заявила, что Николаев, который дал комментарий по карьере, не является её агентом

«Хотелось бы прояснить два момента. Первое. Оказывается Саша считала, что мы прекратили сотрудничество, но я об этом не знал. Она по договору должна была прислать мне официальное уведомление, но не сделала этого. Договор продолжал действовать. Сейчас я ожидаю расторжения контракта. В дальнейшем мы не будем сотрудничать.

Второе. Комментарий меня попросили дать в связи с вышедшей новостью, я сказал, что буду только рад, если она вернётся. Он был чисто теоретическим», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

Напомним, Николаев в качестве агента Трусовой завил, что спортсменка возвращается в профессиональный спорт, однако фигуристка в социальных сетях написала, что Алексей Николаев не является её агентом.

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