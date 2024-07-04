Плющенко заявил, что за 10 миллионов готов соревноваться с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов» с олимпийским чемпионом 2002 года Алексеем Ягудиным за неизменную сумму 10 миллионов рублей.

«Цена назначена, и она не меняется. Найдутся желающие заплатить – обязательно увидите меня на льду. Мне интересно снова посоревноваться, и не только с Ягудиным. Для этого и восстанавливаю тройной аксель», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

«Русский вызов» — совместный проект Федерации фигурного катания на коньках России и Первого канала. Соревнования состоят из шоу-программ. Часть заявленных спортсменов, например Евгения Медведева, уже завершили карьеру и участвуют только в выставочных шоу.