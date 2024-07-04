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Юниорка Мария Реброва завершила соревновательную карьеру

Юниорка Мария Реброва завершила соревновательную карьеру
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Российская фигуристка Мария Реброва объявила о завершении спортивной карьеры. По словам девушки, причиной послужил второй перелом за полгода.

«Я закончила. Это решение мне далось очень тяжело. Спасибо всем тренерам, которые работали со мной.

13 лет прошли незаметно и очень ярко! Но, к сожалению, второй перелом за полгода стал точкой невозврата, и я приняла такое решение. Возможно, я продолжу кататься для себя, так как очень люблю этот вид спорта!» — написала Реброва в социальных сетях.

Напомним, впервые Мария заявила о себе в проекте «Ледниковый период. Дети». 16‑летняя фигуристка тренировалась в школе ЦСКА у тренера Дениса Леушина. Последний раз на официальных стартах Реброва выходила на лёд в сезоне‑2022/2023.

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