Бестемьянова: возвращение Трусовой не повлияет на уровень конкуренции в России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой.

«Возобновление карьеры Трусовой? Просто хочется пожелать Саше удачи. Но, на мой взгляд, возвращение Трусовой никак не повлияет на уровень конкуренции и мастерства на российских стартах, потому что он и так очень высок. Как с Сашей, так и без неё. Однако полагаю, что период без официальных стартов мог сказаться на форме и технике Трусовой», — приводит слова Бестемьяновой Legalbet.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.