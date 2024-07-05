«Какое привидение? Я ангел». Алина Загитова примерила костюмы для шоу «Хранители времени»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова продемонстрировала костюмы для её ледового шоу «Хранители времени».

Фото: Скриншот из соцсетей фигуристки

Фото: Скриншот из соцсетей фигуристки

Фото: Скриншот из соцсетей фигуристки

Фото: Скриншот из соцсетей фигуристки

«Это первая примерка. Мы смотрим всю фактуру ткани, как она будет на мне смотреться. Это принт, разработанный специально для моего шоу. Дальше у нас красненькая накидка. Хочется сделать что-нибудь интересное, ни на что не похожее. Какое я привидение, я ангел (про белый костюм. — Прим. «Чемпионата»). Спустя три часа мы закончили примерку. Пока!» — сказала Загитова в эфире своего телеграм-канала.

Ледовое шоу «Хранители времени» пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

Напомним, Загитова сейчас задействована только в ледовых шоу, является телеведущей, но об официальном завершении карьеры в спорте она не объявляла.