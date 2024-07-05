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«Мне и пятёрки достаточно». Ягудин — о заявлении Плющенко соревноваться за 10 миллионов

«Мне и пятёрки достаточно». Ягудин — о заявлении Плющенко соревноваться за 10 миллионов
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на заявление двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о готовности выступить против Ягудина на турнире шоу-программ «Русский вызов» за 10 млн рублей.

«Женя, я готов! Если что, мне и пятёрки достаточно. Ну как обычно», — написал Ягудин в социальных сетях.

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Плющенко заявил, что за 10 миллионов готов соревноваться с Ягудиным

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что цена за выступление назначена и не меняется, а также заявил, что ему было бы интересно посоревноваться с Алексеем Ягудиным.

«Русский вызов» — совместный проект Федерации фигурного катания на коньках России и Первого канала. Соревнования состоят из шоу-программ. Часть заявленных спортсменов, например Евгения Медведева, уже завершили карьеру и участвуют только в выставочных шоу.

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