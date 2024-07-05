«Фанаты Гарри Поттера будут в восторге». Туктамышева поделилась фото из Юниверсал парка

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями из парка студии «Юниверсал» в Осаке (Япония). Спортсменка опубликовала снимки в своём телеграм-канале.

«Мы сегодня приехали в Юниверсал парк в Осаке. Встали в шесть утра, стояли час в очереди, но это того стоило! Настоящие фанаты Гарри Поттера точно будут в восторге от этого места! Жаль, не удалось прокатиться на американских горках, но не всё же сразу, верно? Есть повод приехать сюда ещё раз! Желательно зимой… а то погода в +35 градусов заставляет пострадать на открытом пространстве», — написала Туктамышева в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы (2015), чемпионка России (2013), победительница финала Гран-при (сезон-2014/2014). Рекордсменка по числу участий на чемпионатах России по фигурному катанию (15 раз).