Плющенко рассказал об увлечении его сына футболом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр Плющенко увлекается футболом и даже может начать посещать тренировки, но параллельно с фигурным катанием.

«Потихоньку начал этим интересоваться. Саша становится старше, многое ему становится интересно. Находит в поисковых системах мои программы разных лет, внимательно их смотрит. Что-то спрашивает. Хотя в последнее время он очень увлёкся футболом. Возможно, когда в нашей академии откроется футбольная школа, Саша будет заниматься в ней параллельно с фигурным катанием», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Плющенко-младший сейчас занимается фигурным катанием в академии отца — «Ангелы Плющенко». Он участвует в шоу и соревнованиях. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.