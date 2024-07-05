«Я всегда ночью молюсь». Сын Плющенко — о своей вере в бога

Александр Плющенко, сын известного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что верит в бога и всегда крестится перед стартами.

«Я всегда ночью молюсь. Кто не верит в бога — это их проблемы. Я делаю правильно, вот я перекрестился под последний старт, у меня сразу первое место, никаких падений, степ-аутов, две ноги, всё чисто, на выезд. Я всегда перед стартами [крещусь]», — рассказал Плющенко-младший в интервью на YouTube-канале KENG TV.

Напомним, сейчас Александр занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Его родители тщательно следят за образом жизни своего ребёнка. Его мать Яна Рудковская поддерживает сына в вере в бога.