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«Я всегда ночью молюсь». Сын Плющенко — о своей вере в бога

«Я всегда ночью молюсь». Сын Плющенко — о своей вере в бога
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Александр Плющенко, сын известного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что верит в бога и всегда крестится перед стартами.

«Я всегда ночью молюсь. Кто не верит в бога — это их проблемы. Я делаю правильно, вот я перекрестился под последний старт, у меня сразу первое место, никаких падений, степ-аутов, две ноги, всё чисто, на выезд. Я всегда перед стартами [крещусь]», — рассказал Плющенко-младший в интервью на YouTube-канале KENG TV.

Напомним, сейчас Александр занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Его родители тщательно следят за образом жизни своего ребёнка. Его мать Яна Рудковская поддерживает сына в вере в бога.

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