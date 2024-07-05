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«Очень нужна девочка». Плющенко — о планах по пополнению в семье

«Очень нужна девочка». Плющенко — о планах по пополнению в семье
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что его планы с супругой Яной Рудковской родить девочку остаются в силе.

«У нас с Яной на двоих пять мальчиков. Нужна, очень нужна девочка! Только пока это в планах. Сейчас нужно решить все вопросы, связанные с академией», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Напомним, Плющенко имеет сына Егора от первой супруги Марии Ермак, а от нынешнего брака с Яной Рудковской сыновей Александра и Арсения. Сама Рудковская имеет двоих сыновей — Андрея и Николая — от предыдущего мужа Виктора Батурина.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр Плющенко увлекается футболом и даже может начать посещать тренировки, но параллельно с фигурным катанием.

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