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Рудковская рассказала, как её обманули со строительством ледовой арены

Рудковская рассказала, как её обманули со строительством ледовой арены
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Жена известного фигуриста Евгения Плющенко продюсер и организатор ледовых шоу Яна Рудковская рассказала, что её обманули со строительством ледовой арены, но за то, чтоб справедливость восторжествовала, она готова бороться.

«У меня ещё два человека на очереди, которые меня обманули. В ситуации с ремонтом и со строительством нашей ледовой арены. Вот первого (Валентина Савина) я довела до ума. Хочу передать всем, кто меня обманул (Денису Гонтарю и ещё одной компании), что я всё доведу до ума, вы будете обязательно наказаны за мошеннические действия в отношении меня», — приводит слова Рудковской Super.ru.

Отметим, что 4 июля утром был оглашён приговор Валентину Савину, бывшему другу семьи Рудковской, который присвоил себе её картофельный завод. Теперь в её планах наказать и остальных мошенников.

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