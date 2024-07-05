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«Она накатывает короткую и произвольную программы». Плющенко — о возвращении Трусовой

«Она накатывает короткую и произвольную программы». Плющенко — о возвращении Трусовой
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал возможное возвращение вице-чемпионки Игр в Пекине Александры Трусовой на лёд.

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«Она накатывает короткую и произвольную программы. У Трусовой есть цели, есть желание доказать, что она ещё не сказала последнее слово в фигурном катании. Решение в любом случае за ней. Саша может вернуться и выступать на хорошем уровне. Девчонка с потрясающим характером, который никуда не делся. Сейчас приятно с ней работать. Трусова стала взрослее и опытнее, она наконец-то начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было и приходилось тяжеловато», — приводит слова Плющенко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России. Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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