В РУСАДА заявили, что Трусова не направляла заявление о завершении карьеры

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что серебряный призёр Олимпиады фигуристка Александра Трусова не направляла заявление о завершении спортивной карьеры.

«В соответствии с имеющейся в распоряжении Российского антидопингового агентства информацией спортсменка Александра Трусова не направляла официальное заявление о завершении спортивной карьеры. В случае если исключение спортсменки из пула тестирования международной федерации в 2023 году не связано с завершением ею спортивной карьеры, какие-либо препятствия для возвращения спортсменки к участию в соревнованиях отсутствуют», — приводит слова представителя РУСАДА ТАСС.

Ранее Алексей Николаев в качестве агента Трусовой завил, что спортсменка возвращается в профессиональный спорт, однако фигуристка в социальных сетях написала, что Алексей Николаев не является её агентом.

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.