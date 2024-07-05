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«Она пришла ко мне уже с видом на жительство в Казахстане». Плющенко — о Самоделкиной

«Она пришла ко мне уже с видом на жительство в Казахстане». Плющенко — о Самоделкиной
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал об отношении главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антона Сихарулидзе к переходу Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«С большим уважением отношусь к его деятельности во главе федерации, знаю о реформах, которые он собирается провести. Только к переходам фигуристок это не имеет никакого отношения. Самоделкина пришла ко мне, уже имея вид на жительство в Казахстане и инициировав процесс смены гражданства. Мы просто доработали все юридические вопросы с Сихарулидзе и генеральным директором федерации Александром Коганом», — приводит слова Плющенко «РИА Новости».

Отметим, что в сентябре 2023 года Самоделкина перешла от Светланы Соколовской под руководство Евгения Плющенко. В августе 2023 года фигуристка сменила спортивное гражданство на казахстанское. С нового сезона она планирует выступать за сборную этого государства.

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Новости. Фигурное катание
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