Евгений Плющенко рассказал, кто принимал решение о переходе Софьи Титовой в Армению

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о переходе фигуристки Софьи Титовой в сборную Армении.

«Решение выступать под флагом Армении приняли сама Титова и её мама. Это их выбор. Арарат Закарян, который всю жизнь был моим менеджером, принимал участие в этом процессе. У Титовой сейчас очень сложный период, идёт процесс формирования тела. Надеюсь, что ей удастся преодолеть все сложности и достойно выступать на международных соревнованиях под флагом Армении», — приводит слова Плющенко «РИА Новости».

Напомним, 15‑летняя Титова является победительницей этапов юношеского Гран-при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.