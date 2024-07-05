ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко рассказал, кто принимал решение о переходе Софьи Титовой в Армению

Евгений Плющенко рассказал, кто принимал решение о переходе Софьи Титовой в Армению
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о переходе фигуристки Софьи Титовой в сборную Армении.

«Решение выступать под флагом Армении приняли сама Титова и её мама. Это их выбор. Арарат Закарян, который всю жизнь был моим менеджером, принимал участие в этом процессе. У Титовой сейчас очень сложный период, идёт процесс формирования тела. Надеюсь, что ей удастся преодолеть все сложности и достойно выступать на международных соревнованиях под флагом Армении», — приводит слова Плющенко «РИА Новости».

Напомним, 15‑летняя Титова является победительницей этапов юношеского Гран-при России, призёром первенства Москвы. Она занимается в академии Евгения Плющенко под руководством самого олимпийского чемпиона. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а причиной ухода она назвала исключение.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android