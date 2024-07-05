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Евгений Плющенко объяснил, почему мальчиков легче тренировать, чем девочек

Евгений Плющенко объяснил, почему мальчиков легче тренировать, чем девочек
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о фразе Алексея Николаевича Мишина про то, кого лучше тренировать.

«Профессор говорил: «Лучше один мальчик, чем 10 девочек». Признаюсь честно, что в бытность мальчиком не понимал его. Как так? 10 девчонок, из которых одна-две всяко должны выстрелить, и один пацан! Мишин твердил: «Станешь тренером, поймёшь». И сейчас я понимаю. Девчонками сложнее управлять, их сложнее даже просто направлять в работе. Особенно когда им 14-15. А у меня сейчас большинство учениц именно в таком возрасте», — приводит слова Плющенко «РИА Новости».

Напомним, у Плющенко есть сын Егор от первой супруги Марии Ермак, а от нынешнего брака с Яной Рудковской — сыновья Александр и Арсений. У самой Рудковской двое сыновей — Андрей и Николай — от предыдущего мужа Виктора Батурина.

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