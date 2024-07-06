«Прощайте, холостяки». Владимир Морозов объявил о помолвке с хореографом Касумовой

Двукратный серебряный призёр Олимпиад, многократный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы российский фигурист Владимир Морозов, выступавший в парном катании, объявил, что обручился с хореографом школы «Снежные барсы» Марией Касумовой.

«Прощайте, холостяки, нам больше не по пути. Маша, люблю тебя», — подписал пост Морозов.

Фото: из личного архива Владимира Морозова

Фото: из личного архива Владимира Морозова

Напомним, 13 ноября 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры. «Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — заявил Морозов СМИ.