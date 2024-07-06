Медведева анонсировала собственное юбилейное шоу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева анонсировала собственное юбилейное ледовое шоу. 19 ноября Евгении исполнится 25 лет.

«Большую часть моей жизни занимает спорт, сейчас большее количество моего времени занимает один очень важный проект. Я так волнуюсь сейчас, вы не представляете… Думаю, многие любители фигурного катания и люди, которые следят за моим творчеством, знают, что мне в этом году 25 лет исполняется, у меня юбилей. Поэтому я приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую «ЦСКА-Арену» 15 ноября в семь вечера, это ледовое шоу приурочено к моему юбилею.

Я никогда не думала, что когда-то приду к такому формату, но мы уже довольно давно готовили этот сюрприз, сегодня готова анонсировать своё ледовое шоу. Оно будет отличаться от того, что вы видели до этого, оно будет высокотехнологичным, и в нём будут использоваться передовые технологии», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.