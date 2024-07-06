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«Для меня это был челлендж». Медведева — о поездке в Японию

«Для меня это был челлендж». Медведева — о поездке в Японию
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева заявила, что поездка в Японию была перезагрузкой и испытанием одновременно.

«Эта поездка в Японию для меня стала какой-то перезагрузкой. Для меня это была первая длительная поездка, в которую я поехала одна целенаправленно. Настолько далеко, что для меня это был челлендж – стать более самостоятельной. С этим челленджем справилась на отлично, преодолела все проблемы, которые у меня возникли в китайском аэропорту», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее Медведева публиковала в социальных сетях фото из японского города Киото, где предположительно отдыхала со своим молодым человеком — Дмитрием Чигирёвым.

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