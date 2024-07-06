Медведева раскрыла подробности собственного шоу

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как будет проходить её юбилейное ледовое шоу. Напомним, фигуристка сегодня анонсировала шоу в честь своего дня рождения.

19 ноября Евгении исполнится 25 лет.

«Мне, наверное, очень хотелось бы всё шоу откатать самой, но здоровья не хватит. У нас ледовые шоу по 2–2,5 часа. Я, конечно, постараюсь занять собой это пространство, но в моём шоу будет очень много наших талантливых, успешных, звёздных фигуристов как прошлого, так и сегодняшнего дня. Поэтому приходите, вы сами всё увидите. Уверена, это шоу для вас будет очень интересным», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Шоу Евгении Медведевой начнётся 15 ноября в 19:00 на ледовой «ЦСКА-Арене».